Кадыровцы - это трусы, которые снимают свои тик-ток-видео на окраинах городов, - боец батальона "Свобода" Ращук
Боец батальона "Свобода" Владимир Ращук рассказал, что Россия использует мобилизованных из ОРДЛО как пушечное мясо, а кадыровцы боятся вступать в бой с ВСУ
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"По моим данным больше половины города Северодонецка находится под контролем Вооруженных сил Украины. Другую половину города контролируют российские войска. В Северодонецке очень большое скопление врага, и те позиции, которые они позанимали, расположены очень плотно. То есть на нескольких позициях их просто и не сосчитать", - рассказал Ращук.
Ращук добавил, что основную массу пушечного мяса оккупантов в Северодонецке составляют мобилизованные мужчины из ОРДЛО.
"Хотел еще отметить по поводу живой силы, которую оккупанты бросают на Северодонецк. Кадыровцы - это трусы, которые боятся вступать в бой с ВСУ и снимают свои тик-ток-видео на окраине города. Россияне бросают вперед мобилизованных из ОРДЛО. Несколько дней назад мы задержали группу противника, и у них были пропуски и документы "ДНР" и "ЛНР". И снова они говорили, что их заставили. Россия использует их как пушечное мясо в этой войне", - добавил Ращук.
- 9 июня Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка и ведут штурмовые действия по нескольким направлениям
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