Кадыровцы будут убивать россиян при отступлении. Единственный шанс оккупантов выжить на Херсонщине - сдаться в плен, - Братчук
На Херсонском направлении руководство РФ поставило позади российских военных кадыровцев, которые будут убивать оккупантов при отступлении
Об этом спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в telegram.
По словам Братчука, единственной возможностью для россиян спасти свою жизнь на Херсонском направлении – сдаться в плен.
"По имеющимся данным, позади регулярных частей вс РФ выдвинуты подразделения так называемых кадыровцев, которые должны сыграть роль "заградотрядов" во время отступления россиян под ударами ВСУ", - пишет спикер Одесской ОВА со ссылкой на "Рух_Опору_Юг".
- 3 сентября в британской разведке заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области стало для российских оккупантов тактической неожиданностью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное