Об этом спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил в telegram.

По словам Братчука, единственной возможностью для россиян спасти свою жизнь на Херсонском направлении – сдаться в плен.

"По имеющимся данным, позади регулярных частей вс РФ выдвинуты подразделения так называемых кадыровцев, которые должны сыграть роль "заградотрядов" во время отступления россиян под ударами ВСУ", - пишет спикер Одесской ОВА со ссылкой на "Рух_Опору_Юг".

3 сентября в британской разведке заявили, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области стало для российских оккупантов тактической неожиданностью.

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