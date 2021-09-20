Кадырова переизбрали главой Чечни с результатом 99,7%

Об этом сообщает Интерфакс.

Его оппоненты Халид Накаев от КПРФ и Иса Хаджимурадов от партии "Справедливая Россия - За правду" получили 0,12% и 0,15% голосов.

Кадыров выдвигался от путинской партии "Единая Россия".

