Кадырова переизбрали главой Чечни с результатом 99,7%
Глава Чечни (РФ) Рамзан Кадыров после обработки всех протоколов набирал 99,7% процентов голосов на выборах
Об этом сообщает Интерфакс.
Его оппоненты Халид Накаев от КПРФ и Иса Хаджимурадов от партии "Справедливая Россия - За правду" получили 0,12% и 0,15% голосов.
Кадыров выдвигался от путинской партии "Единая Россия".
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