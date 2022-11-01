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Кадыров заявил о возможном продолжении мобилизации в Чечне

1 ноября, 2022 вторник
07:03
война с Россией Рамзан Кадиыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его республике может продолжиться мобилизация

Об этом он заявил во время встречи с бойцами спецподразделения СОБР "Ахмат", сообщает Радио Свобода .

По его словам, уже скоро чеченцы могут начать получать повестки.

"Сейчас начнутся повестки, и если он (военнослужащий, – ред.) уже будет числиться в каком-то полку или батальоне, то ему не придется идти в армию, он будет среди своих – чеченцев", – сказал Кадыров.

  • Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране 21 сентября.
  • В середине октября Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысяч человек.
  • 28 октября Шойгу отчитался Путину о завершении "долевой мобилизации" в России. Он сообщил, что в ряды Вооруженных сил РФ призвали 300 тыс. человек. Пока подтверждения этой информации из других источников нет. Шойгу также заявил, что дополнительный призыв не планируется. По его словам, войска будут комплектовать за счет контрактников и добровольцев. Указ о завершении мобилизации в РФ может подписать только президент. На сегодняшний день такой документ на сайте Кремля не опубликован.
  • Впоследствии Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ. Отдельно российский диктатор заявил, что планирует посоветоваться с юристами, потому что он сам и не думал, нужен ли отдельный указ, который завершит проведение мобилизации.

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Россия
мобилизация
Чечня
чеченцы
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