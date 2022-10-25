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Кадыров заявил, что "спецоперация" обернулась войной уже на территории России

25 октября, 2022 вторник
06:00
Новости Рамзан Кадыров

Кадыров снова жалуется на ход войны, открыто называя ее именно войной, а не "спецоперацией"

Глава Чечни Рамзан Кадыров изложил в свой телеграмм-канал 13-минутное голосовое сообщение, основные положения по которому подала российская служба ВВС.

"Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война, уже война идет на нашей территории".

Кадыров позже несколько раз возвращается к этой мысли и настаивает, что происходящее следует называть войной, вопреки требованиям Роскомнадзора.

"Я очень недоволен этим". Кадыров по-прежнему призывает к дальнейшей эскалации. Он бездоказательно говорит об ударах Украины по "русской" (судя по контексту - оккупированной украинской) территории и продолжает: "Мы так отвечаем, по-моему слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, надо стереть с земли города, чтобы был виден далекий горизонт".

Кадыров считает, что Запад исчерпал возможности помощи Украине: "Большого худшего не будет. Европа не в силах", - считает он.

Кадыров ранее заявлял , что в Чечне "долевой мобилизации" не будет, поскольку республика перевыполнила план за счет добровольцев. Но теперь он считает, что народы Северного Кавказа должны гораздо активнее поставлять рекруты в армию, не исключая и чеченцев. "Я удивляюсь, что даже чеченцы, столько воюют там добровольцев, но все-таки это мало! Нас почти миллион шестьсот тысяч. Из них хотя бы 300 тысяч, 400 тысяч" - сокрушается Кадыров.

  • Напомним, 18 октября Верховная Рада признала Чеченскую республику Ичкерия временно оккупированной Россией.
  • А российский оппозиционный политик Марк Фейгин объясняет , что Путину нужен собственный клан, как противовес ФСБ. НДП Вагнера Евгения Пригожина и подразделения главы Чечни Рамзана Кадырова являются личной охраной президента РФ Владимира Путина. По всей вероятности, они уже подыскивают новую кандидатуру на министра обороны РФ

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