Кадыров заявил, что создаст собственную ЧВК
Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать собственную ЧВК после того, как покинет пост главы Чечни
Об этом он написал в телеграме.
Кадыров заявил, что на такую мысль его вдохновила "эффективность" ЧВК Вагнера. По его словам, группировка Пригожина доказала необходимость создания частных военных компаний.
"Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я серьезно планирую по завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится", - пишет он.
- Общие потери ЧВК Вагнера в Украине составляют более 30 тыс, из них 9 тыс. убитыми и практически половина погибла в боях с середины декабря, почти 90% из них – осужденные.
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