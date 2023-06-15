Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Да, в районе населенного пункта Нехотеевка наши бойцы укрепляются на территории КПП. Теперь для бандитов граница закрыта. Наши подразделения вступили на дежурство и на пропускном пункте возле села Казинка Грайворонского района. Раньше этот КПП был атакован так называемым Российским добровольческим корпусом", – проинформировал Кадыров.

Он заявил, что его воины позаботятся о безопасности населения, а кто посягнет на границы РФ, получит молниеносный ответ.

Руководить действиями кадыровцев будут депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и начальник отдела МВД РФ в Курчалоевском районе ЧР Рустам Агуев.

Напомним, 13 июня Рамзан Кадыров сообщил, что батальон "Запад-Ахмат" займется защитой Белгородской области от нападений со стороны Украины.

14 июня Кадыров устроил целый спектакль с исчезновением в Украине своей "правой руки", депутата Госдумы РФ Адама Делимханова. Он обратился к украинским спецслужбам с просьбой предоставить информацию о его местонахождении. В подразделе "Ахмат" объявили о спецоперации по поискам внезапно исчезнувшей "правой руки" Рамзана Кадырова Адама Делимханова. Позже глава Чечни заявил, что его соратник жив и невредим.

Что происходит в Белгородской области

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. На этот раз российские партизаны сосредоточили внимание на городе Шебекино.

3 июня "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотичном обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.

Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.

Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.

Гладков согласился на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в конце концов не пришел. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленников в обменный фонд украинской стороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов считает, что если в Украину поступят обращения о гумкоридоре для жителей Белгородщины, то наша страна их рассмотрит.

В среду, 7 июня, бойцы легиона "Свобода России" объявили, что считают Крым – временно оккупированной частью Украины.

Также 7 июня командир Российского добровольческого корпуса заявил, что они уже 7 дней контролируют Новую Таволжанку Белгородской области.