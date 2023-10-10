Кадыров заявил, что готов отправить "миротворческую миссию" в Палестину

Об этом он сказал в видео, опубликованном в Telegram.

"Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти во что-то большее. Потому что их земли в свое время забрал Израиль и держит ее в изоляции. У них нет свободы слова. Сегодня я против войны и призываю всех, чтобы они остановили эту войну, чтобы она не разошлась по всему миру. Эта война просто так не закончится", – заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что в случае необходимости подразделения кадыровцев готовы выступить как "миротворческие силы для наведения порядка и противодействия любым возмущателям".

Глава Чечни также обратился к мировому сообществу, чтобы оно "хоть однажды единогласно приняло справедливое решение по ситуации в Палестине". Также Кадыров призвал лидеров мусульманских стран создать коалицию.

"Да призывайте тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков", - сказал он.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

СМИ сообщили, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил в разговоре с Джо Байденом, что Израиль "будет вынужден" начать наземную операцию в секторе Газа. Боевики ХАМАС заявили , что начнут убивать гражданских заложников и транслировать казни за удары по сектору Газа, которые будут осуществляться без предупреждений о целях.

Впоследствии стало известно , что президент Палестины, несмотря на войну с Израилем, планирует визит в Россию.

В ночь на 10 октября на юге Израиля были слышны мощные взрывы со стороны сектора Газа. Израильская армия заявила, что нанесла более 200 ударов по объектам в секторе Газа и возобновила контроль над городами, захваченными ХАМАСом. В то же время, количество погибших в Газе уже превысило 700 человек, а в Израиле - 900 человек.