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Кадыров заявил, что чеченское подразделение "Ахмат" будет бороться с "диверсантами" в Белгородской области

13 июня, 2023 вторник
18:42
Война с Россией

Рамзан Кадыров сообщил, что защитой Белгородской области от нападений со стороны Украины займется батальон "Запад-Ахмат"

Об этом он написал на своей странице в телеграме.

Кадыров рассказал об итогах встречи депутата Госдумы Адама Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, представителями Минобороны и руководством областного управления Росгвардии.

"На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия в рамках предотвращения диверсионных вылазок со стороны "укронацистских" вооруженных формирований в приграничных районах. К этой работе будут привлечены бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением этой задачи", - написал глава Чечни.

Что происходит в Белгородской области

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. На этот раз российские партизаны сосредоточили внимание на городе Шебекино.

3 июня "легионеры" обвинили путинские войска в "хаотичном обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.

Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.

Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.

Гладков согласился на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в конце концов не пришел. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленных в обменный фонд украинской стороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов считает, что если в Украину поступят обращения о гумкоридоре для жителей Белгородщины, то наша страна их рассмотрит.

В среду, 7 июня, бойцы легиона "Свобода России" объявили, что считают Крым – временно оккупированной частью Украины.

Также 7 июня командир Российского добровольческого корпуса заявил, что они уже 7 дней контролируют Новую Таволжанку Белгородской области.

Владимир Путин
Белгород
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