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Главная война с Россией Кадыров закрепляет свое влияние на Донбассе, - Центр нацсопротивления

Кадыров закрепляет свое влияние на Донбассе, - Центр нацсопротивления

21 января, 2023 суббота
17:57
война с Россией Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров закрепляется и усиливает свое влияние на оккупированных территориях Донбасса

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Накануне лидер чеченских наемников заявил, что более 300 кадиев (судьи, применяющие законы шариата) и имамов планируют пройти подготовку и отправиться в Украину", - говорится в сообщении.

Центр нацсопротивления отмечает, что их присутствие в составе чеченских группировок может свидетельствовать о том, что Кадыров планирует, чтобы его силы выполняли основную функцию управления на временно оккупированных территориях. Также отмечают, что эти "судьи" могут и бороться с дезертирами, и "легализовать" мародерство, которое совершают чеченские боевики.

Ранее Центр нацсопротивления сообщал, что большое количество кадыровцев, подавляющее число которых находится в тылу и имеет неограниченную власть на территории захваченного региона, способствовало усилению влияния Кадырова. Они обворовывают регион и вывозят в Чечню технику с предприятий и драгоценности.

Также в Донецке почти постоянно находятся делегации из Чечни. Они контролируют выполнение гауляйтерами региона своих обязанностей перед Кадыровым.

Такое влияние кадыровцев, не спешащих воевать на передовой, на оккупированных территориях Донбасса вызывает беспокойство среди членов ЧВК Вагнера и других военных из состава ВС РФ.

  • 19 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил , что после того, как не станет президента РФ Владимира Путина, Ичкерия будет свободной.

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