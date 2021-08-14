Кадыров выделил $ 40 тыс. на цветы для себя и правительства Чечни

По композиции из роз, хризантем, лилий и других цветов из бюджета полностью дотационной республики, готовы заплатить 3 млн российских рублей - по 3000 за каждый букет. 3 млн рублей, по состоянию на 14 августа, равны $ 40 920, передает Еспресо.TV .



Соответствующий тендер №0194200000521004595 размещен на сайте госзакупок.



Согласно техническому заданию, в композиции должны быть не менее 35 одиночных красных или белых роз или кустовых ветвей с высотой стебля не менее 80 см. Также должны быть использованы не менее четырех хризантем, по три герберы и лилии, другие цветы.



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"Необходимое количество того или иного вида букетов и цветовая гамма устанавливается заказчиком в заявке перед каждой поставкой. Цветы должны быть подобраны в гармоничной цветовой гамме ... Все соцветия должны быть в передрозкритому состоянии для увеличения срока свежести композиции и не должны иметь видимых недостатков . Композиция должна быть декорирована зелеными растениями трех-четырех видов ... На выбор заказчика должно быть предоставлено не менее пяти вариантов эскизов композиций ", - говорится в техническом задании.



Букеты должны поставляться в течение трех часов после поступления заявки из администрации Кадырова с конца августа и до конца года. Победитель тендера будет определен 20 августа.



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