1. У Пригожина банально заканчиваются люди. И он хочет решить две диаметрально противоположные задачи: остаться главным российским игроком в Африке и создать свое политическое движение (наверное, на базе Справедливой России). Сейчас он играет ва-банк, но играет не против Путина, а в игру, пока не запрещает Путин. Главный партнер Пригожина сегодня – Ковальчук. Это дает Пригожину определенный люфт.

2. Заявление Кадырова, что он готов заменить своими военными Вагнер – это попытка вернуться в крупную российскую политику. Несколько месяцев назад его "выбросили" из Москвы и он находился до последнего времени в некой опале. Сейчас это для него шанс снова попытаться стать игроком в Москве.

3. Все это происходит на фоне системного кризиса ФСБ (они не могут ничего предотвратить, а, значит, будут совершать массовые посадки и облавы, часто коррупционно мотивированные), которые имеют все шансы привести к внутренним конфликтам.

Все это происходит на фоне системного кризиса ФСБ (они не могут ничего предотвратить, а, значит, будут совершать массовые посадки и облавы, часто коррупционно мотивированные), которые имеют все шансы привести к внутренним конфликтам

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Что хотят элиты?

Определенности. Им нужно понимать куда и зачем они идут. Именно этот вопрос является ключевым для всех.

Что это все означает глобально:

1. Пригожин, за которым стоит Ковальчук, подогрел ситуацию до максимума, но Путин не готов менять не только Шойгу, но вообще любого и что угодно. Элиты реально стоят в шаге от внутривидовой ссоры и просто пока нет последней искры.

Если Путин не сделает резких шагов, а он боится их делать, кризис элит имеет все шансы разразиться в течение следующих 2-3 месяцев, если у россиян не будет побед на фронте.

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2. Если Путин не сделает резких шагов, а он боится их делать, кризис элит имеет все шансы разразиться в течение следующих 2-3 месяцев, если у россиян не будет побед на фронте.

Опять-таки хочу, чтобы все мы понимали: пока это лишь предпосылки. Воплотятся ли они в реальность, пока сказать очень сложно. Единственное, в чем точно можно быть уверенным, так это в том, что никогда режим Путина не был так близок к системному кризису.

UPD. Пригожин заявил, что ему пообещали достаточное количество снарядов. Но мы должны четко понимать: конфликт не исчерпан! У Пригожина нет людей. Конфликт невозможно просто так исчерпать. Ему нужно дать людей или через 10-14 дней он снова начнет ныть. Я еще раз подчеркиваю: он ставит две противоположные цели: сохранить Африку и закрепиться в политике. Пока эти цели не пересекаются. Поэтому или ему разрешают эти цели объединить (возвратят зеков, например) или конфликт будет продолжаться.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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