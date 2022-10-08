Кадыров уже пребывает в постпутинской России, его договоренности с Путиным завершаются, - Пионтковский
Знаковый политолог Андрей Пионтковский убежден, что все силовики РФ ненавидят Кадырова, поэтому после поражения Путина они набросятся на Кадырова, которому придется снова отстаивать независимость Ичкерии, как он называет Чеченское государство
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Нужно знать отношение российских военных к Кадырову – они ненавидели его всегда. Ведь Путин проиграл Кадырову войну, поэтому платит огромную дань. И Кадыров каждым своим заявлением подчеркивает, что он не какой-то глава субъекта федерации, а он руководитель независимого государства, которое находится в личной унии с Путиным. То есть только эта личная уния его связывает с РФ", - отметил политолог.
Андрей Пионтковский объяснил, что Кадыров играет в сложную игру, понимая, что Путин после поражения будет отстранен от власти. Все силовики, от ФСБ до военных, ненавидят Кадырова, потому что они не согласились с исходом войны, когда Путин начал платить дань, поэтому они и бросятся на Кадырова.
"Итак, придется снова защищать независимость Ичкерии, как он называет Чеченское государство. Поэтому Кадыров и подчеркивает свою независимость, к тому же работает на чеченскую аудиторию, демонстрируя, что "я сильный" и "я здесь диктую россиянам". Он уже пребывает в постпутинской России, которая начнет распадаться. Хотя распадаться нечему, потому что Чечня никогда не была частью России, это просто личная договоренность Кадырова с Путиным, которая уже завершается. А конфликт между военными с одной стороны и преступником Пригожиным и Кадыровым с другой будет неизбежен. Хотя "вторая армия мира" оказалась беспомощной перед украинской армией, но уверяю вас, у них окажется достаточно сил, чтобы отыграться на армиях Кадырова и Пригожина", - отметил Пионтковский.
- 1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в поражении России в Лимане Донецкой области командующего центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина
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- 8 октября британская разведка отметила, что критика Кадырова и Пригожина в адрес минобороны РФ может перекинуться на руководителей Кремля.
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