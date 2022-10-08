Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Нужно знать отношение российских военных к Кадырову – они ненавидели его всегда. Ведь Путин проиграл Кадырову войну, поэтому платит огромную дань. И Кадыров каждым своим заявлением подчеркивает, что он не какой-то глава субъекта федерации, а он руководитель независимого государства, которое находится в личной унии с Путиным. То есть только эта личная уния его связывает с РФ", - отметил политолог.



Андрей Пионтковский объяснил, что Кадыров играет в сложную игру, понимая, что Путин после поражения будет отстранен от власти. Все силовики, от ФСБ до военных, ненавидят Кадырова, потому что они не согласились с исходом войны, когда Путин начал платить дань, поэтому они и бросятся на Кадырова.



"Итак, придется снова защищать независимость Ичкерии, как он называет Чеченское государство. Поэтому Кадыров и подчеркивает свою независимость, к тому же работает на чеченскую аудиторию, демонстрируя, что "я сильный" и "я здесь диктую россиянам". Он уже пребывает в постпутинской России, которая начнет распадаться. Хотя распадаться нечему, потому что Чечня никогда не была частью России, это просто личная договоренность Кадырова с Путиным, которая уже завершается. А конфликт между военными с одной стороны и преступником Пригожиным и Кадыровым с другой будет неизбежен. Хотя "вторая армия мира" оказалась беспомощной перед украинской армией, но уверяю вас, у них окажется достаточно сил, чтобы отыграться на армиях Кадырова и Пригожина", - отметил Пионтковский.

1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в поражении России в Лимане Донецкой области командующего центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина

5 октября Институт изучения войны пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин не решился наказать Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина за критику минобороны РФ, поскольку боится потерять их поддержку.

8 октября британская разведка отметила, что критика Кадырова и Пригожина в адрес минобороны РФ может перекинуться на руководителей Кремля.

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