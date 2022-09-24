Об этом сказал американский политолог Андрей Пионтковский заявил в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Активность Кадырова, его драматичные и противоречивые заявления показывают, что Кадыров уже работает в постпутинской и построссийской парадигме. Давайте не будем забывать – Россия это конфедерация двух государств – Ичкерии и собственно России. И эта конфедерация держится на личной унии Путина и Кадырова. Путин понял, что война в Чечне проиграна и согласился выплачивать режиму Кадырова огромную экономическую дань", - отметил Пионтковский

Он добавил, что в ответ Кадыров демонстрирует лояльность Москве.

"Формально сохраняет Чечню и Ичкерию в составе России и даже участвует во внешнеполитических авантюрах. Но это все на личных отношениях Путина и Кадырова. Всем известно, что все силовики ненавидят Кадырова и готовы его просто ликвидировать в любой удобный момент. Они не соглашались с решением Путина закончить таким образом войну в Чечне.Появились слухи, что Кадырову предлагают какую-то весомую должность – директора Росгвардии или министра обороны, хоть вице-президента при Путине, но какую бы должность ему не дали, если он, оторванный от своих боевиков, останется в Москве его просто пристрелят выстрелом в затылок в его же кабинете на следующий день", - сказал политолог.

По мнению Пионтковского, Кадыров это прекрасно знает и ни на какую должность он не согласится, как и в отставку

"У него также достаточно недовольных его соглашением с Путиным. Главная задача сейчас для него – сохранить свою армию в том необратимом процессе после поражения России, когда ему предстоит продолжать борьбу с преемниками Путина уже за независимость Ичкерии", – подытожил он.