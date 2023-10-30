Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Кадыров стал главным мусульманином России с тяжелым оружием
OPINION

Кадыров стал главным мусульманином России с тяжелым оружием

Вадим Денисенко
30 октября, 2023 понедельник
18:01
Мнение Вадим Денисенко

Путин передал Кадырову тяжелое вооружение и ПВО Вагнера. Что это значит?

1. Очень высокий уровень доверия к Кадырову. Даже если по факту там ничего не передано, само заявление о передаче уже является большим символическим жестом.

2. В последние месяцы Кадыров стал позиционироваться, как "главный мусульманин" России. После истории с оружием Вагнера, Кадыров начинает неформально утверждаться в роли этакого "главного по Кавказу". Он, де-факто, получает роль некоего генерал-жандарма всего кавказского региона (прежде всего для мусульманского населения).

3. В этом контексте становится более понятной история конфликта Кадырова с руководством Татарстана и публичным унижением Раиса Татарстана Миннеханова (последний вынужден был публично извиняться перед сыном Кадырова и даже вручил ему орден). Судя по всему, руками Кадырова Путин заставил руководителя Татарстана публично унижаться, демонстрируя всем региональным элитам, что малейшие движения в сторону от генеральной линии сделают вас (элиты) униженными и выброшенными на обочину. И у вас есть два варианта: или сидеть тихо или, в лучшем случае, вытрут о вас ноги. Напомню, что начало конфликта лежит в переименовании должности Президента Татарстана в Раиса, что в Кремле было расценено как пощечину.

4. Развившееся в наших широтах мифотворчество о транзите власти и готовности Путина передавать власть — это всего лишь мифотворчество.

Путин не собирается искать преемника. Более того, поняв, что за Пригожиным не было сильных игроков и на самом деле никакого мятежа нет, очень похоже, что Путин начинает выходить из состояния "коллективного Путина", в котором он жил с лета 2022 года. Он все больше внутренних вопросов снова замыкает на себе. В перспективе это приведет к росту уровня доносов внутри элит и обострению войны всех против всех и соответственно — раскрутке репрессивного маховика.

5. Игра с Кадыровым имеет еще один аспект: Путину на самом деле не на кого положиться. Армии он опасается, и потому там нет сильных политических игроков. Система МВД строится на определенном противостоянии министра Колокольцева и руководителя Росгвардии Золотова. А в пределах самой Росгвардии создается эдакое противостояние "друзей": Кадырова и Золотова. Проще говоря, в системе Росгвардии Кадыров окончательно утверждается в позиции "не первого, но и не второго".

Подводя итог, нужно обратить внимание на один важный аспект: Путин пробует максимально укрепиться в несколько подзабытой им самим роли альфа-самца. А нынешняя ставка на Кадырова – это ставка на того, кто, по его мнению, его не предаст. Как минимум сейчас. С другой стороны, никто из силовиков не имеет полноты власти. Путин считает, что таким образом он цементирует систему. Но, в отличие от предыдущих лет, страна проходит серьезные экономические потрясения и система покупки избирателя и элит трещит по швам. Собственно будущее путинизма теперь зависит прежде всего от спецслужб. И мы еще можем увидеть появление нового Берии со всеми вытекающими последствиями. Пока Путин боится ужесточения такого условного персонажа. Но без этого он не сможет удерживать полноту власти.

И последнее: такие игры с Кадыровым – это мина замедленного действия. Но эта мина может сработать через Х лет. Путин же мыслит категорией здесь и сейчас. И это еще одно отличие от Путина многолетней давности.

Источник

Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Россия
Владимир Путин
російська армія
ФСБ
Читайте также:
29 октября, 2023 воскресенье
Армия РФ пытается оцепить Авдеевку, чтобы "посадить" Украину за стол переговоров, - военный обозреватель Попович
Палестина
29 октября, 2023 воскресенье
Тысячи палестинцев ворвались на склады БАПОР в секторе Газы, забрав муку и предметы первой необходимости
Карта. Авдіївка_2410
28 октября, 2023 суббота
"Погода стала на нашу сторону": офицер ВСУ о ситуации вокруг Авдеевки
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.26
    Покупка 37.26
    Продажа 37.96
  • EUR
    Покупка 39.44
    Продажа 40.48
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
30 октября
16:02
OPINION
Кто такой Остапчук и его партнер из YBC Арчаков?
14:18
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:06
OPINION
Учить русский язык в Украине не обязательно – им без науки владеют все
12:22
Обесточены 300 тысяч потребителей в 14 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 28 октября
11:42
Обновлено
В российской Махачкале толпа ворвалась в аэропорт и ищет пассажиров рейса из Тель-Авива
10:02
OPINION
О смерти Путина и его двойниках. Прикладная конспирология
08:26
Инфографика
Самолет, 15 танков и 860 военных: потери РФ за время войны в Украине
08:00
OPINION
Сергей Руденко
Герой Бойко, заслуженная Лобода, подполковник Арестович...
07:54
После еврейского погрома в Дагестане Путину сложно будет делать вид, что РФ религиозно толерантна, - ISW
07:18
В рядах оккупантов участились конфликты тувинцев с этническими русскими, бывают погибшие, - Центр нацсопротивления
00:33
США отправили на Ближний Восток силы быстрого реагирования морской пехоты, - CNN
00:23
Россияне поздно вечером несколько раз атаковали Херсон: есть раненые
00:11
МИД Израиля вызвало посла РФ после недавнего визита ХАМАС в Москву
2023, воскресенье
29 октября
23:47
Обновлено
Россияне запустили ударные БПЛА: в Черкасской и Хмельницкой областях работала ПВО
23:31
Украинские военные тестируют новый дрон-разминировщик ST1
23:01
В Индии столкнулись 2 поезда: 8 погибших, 32 пострадавших
22:53
Эксклюзив
Ярослав Грицак
Мусульманский мир будет антиамериканским и по определению антиукраинским, - историк Грицак
22:40
"Израиль имеет полное право защищать своих граждан": Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию в Газе
22:00
Эксклюзив
Израиль не может ввести в сектор Газы много войск, поскольку это приведет к неоправданно большим потерям, - израильский журналист Ауслендер
21:58
ЧВК Вагнера заявила, что переходит в подчинение Росгвардии
21:33
Армия РФ атаковала Херсон из артиллерии, пострадали 2 человека
21:08
Оккупанты из артиллерии ударили по селу Островское на Донетчине: погиб местный
20:45
"Этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины": Зеленский анонсировал новые встречи
20:30
"Германия, у нас проблема!" Редакция газеты Bild обнародовала манифест против исламского фундаментализма, состоящий из 50 пунктов
20:21
Джейк Салливан
Конфликт между Израилем и ХАМАСом может распространиться на другую часть региона, - Салливан
20:13
Эксклюзив
Ущерб на миллионы тонн: Директор Центра транспортных стратегий Вовк прокомментировал ситуацию с перевозкой товаров временным морским коридором
20:03
OPINION
Жить в войне
19:29
Обновлено
В Волновахе оккупант расстрелял семью из 9 человек
19:17
Израиль возобновил работу второго из трех водоводов в сектор Газы
19:13
За сутки на фронте произошло 40 боестолкновений, враг 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино, - Генштаб
19:07
Интервью
Если Израиль падет, то падут и арабские демократии, – израильский политолог Заев Ханин
19:06
Инфографика
Истребитель МиГ-29: все о самолете "Призраков Киева", характеристиках и влиянии на российско-украинскую войну
18:57
В Индии бывший Свидетель Иеговы взорвал самодельную бомбу: 2 человека погибли, десятки ранены
18:54
Эксклюзив
Как и у Бахмута, миссией Авдеевки может быть уничтожение большого количества врага, – ветеран Гетьман
18:40
В Краснодарском крае РФ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, это могла быть спецоперация СБУ
18:38
"Ворскла" - "Металлист 1925" 2:2. 29 октября 2023 года
"Ворскла" сыграла в ничью с "Металлистом 1925", а "Минай" с "Вересом". Расписание и результаты 12-го тура УПЛ
18:27
Обновлено
В Казахстане на шахте произошел пожар: погибли 45 человек
18:18
Интервью
Для Украины важно, чтобы США не проиграли в Израиле, а Байден выполнил обещание, - Пионтковский
18:06
OPINION
Эффективность украинской дипломатии на венгерском и словацком треках вызывает сомнения
17:52
Обзор
"Хлопок" в Севастополе и "отминусованные" вражеские склады в оккупации: где взрывалось в течение недели
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV