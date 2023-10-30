1. Очень высокий уровень доверия к Кадырову. Даже если по факту там ничего не передано, само заявление о передаче уже является большим символическим жестом.

2. В последние месяцы Кадыров стал позиционироваться, как "главный мусульманин" России. После истории с оружием Вагнера, Кадыров начинает неформально утверждаться в роли этакого "главного по Кавказу". Он, де-факто, получает роль некоего генерал-жандарма всего кавказского региона (прежде всего для мусульманского населения).

3. В этом контексте становится более понятной история конфликта Кадырова с руководством Татарстана и публичным унижением Раиса Татарстана Миннеханова (последний вынужден был публично извиняться перед сыном Кадырова и даже вручил ему орден). Судя по всему, руками Кадырова Путин заставил руководителя Татарстана публично унижаться, демонстрируя всем региональным элитам, что малейшие движения в сторону от генеральной линии сделают вас (элиты) униженными и выброшенными на обочину. И у вас есть два варианта: или сидеть тихо или, в лучшем случае, вытрут о вас ноги. Напомню, что начало конфликта лежит в переименовании должности Президента Татарстана в Раиса, что в Кремле было расценено как пощечину.

4. Развившееся в наших широтах мифотворчество о транзите власти и готовности Путина передавать власть — это всего лишь мифотворчество.

Путин не собирается искать преемника. Более того, поняв, что за Пригожиным не было сильных игроков и на самом деле никакого мятежа нет, очень похоже, что Путин начинает выходить из состояния "коллективного Путина", в котором он жил с лета 2022 года. Он все больше внутренних вопросов снова замыкает на себе. В перспективе это приведет к росту уровня доносов внутри элит и обострению войны всех против всех и соответственно — раскрутке репрессивного маховика.

5. Игра с Кадыровым имеет еще один аспект: Путину на самом деле не на кого положиться. Армии он опасается, и потому там нет сильных политических игроков. Система МВД строится на определенном противостоянии министра Колокольцева и руководителя Росгвардии Золотова. А в пределах самой Росгвардии создается эдакое противостояние "друзей": Кадырова и Золотова. Проще говоря, в системе Росгвардии Кадыров окончательно утверждается в позиции "не первого, но и не второго".

Подводя итог, нужно обратить внимание на один важный аспект: Путин пробует максимально укрепиться в несколько подзабытой им самим роли альфа-самца. А нынешняя ставка на Кадырова – это ставка на того, кто, по его мнению, его не предаст. Как минимум сейчас. С другой стороны, никто из силовиков не имеет полноты власти. Путин считает, что таким образом он цементирует систему. Но, в отличие от предыдущих лет, страна проходит серьезные экономические потрясения и система покупки избирателя и элит трещит по швам. Собственно будущее путинизма теперь зависит прежде всего от спецслужб. И мы еще можем увидеть появление нового Берии со всеми вытекающими последствиями. Пока Путин боится ужесточения такого условного персонажа. Но без этого он не сможет удерживать полноту власти.

И последнее: такие игры с Кадыровым – это мина замедленного действия. Но эта мина может сработать через Х лет. Путин же мыслит категорией здесь и сейчас. И это еще одно отличие от Путина многолетней давности.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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