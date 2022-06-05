Об этом сообщил украинский журналист Михаил Ткач в Facebook.

"Рамзан Кадыров перерегистрировал свой частный борт Airbus A319 стоимостью $80 млн. Теперь он имеет регистрацию не на Бермудских островах, а в России. Теперь бортовой номер Кадырова RA-73417", - написал он.

По его данным, после перерегистрации самолет уже посетил Москву и вернулся в Грозный.