Кадыров сменил место регистрации своего частного самолета, - журналист Ткач
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сменил место регистрации своего самолета с Бермудских островов на Россию
Об этом сообщил украинский журналист Михаил Ткач в Facebook.
"Рамзан Кадыров перерегистрировал свой частный борт Airbus A319 стоимостью $80 млн. Теперь он имеет регистрацию не на Бермудских островах, а в России. Теперь бортовой номер Кадырова RA-73417", - написал он.
По его данным, после перерегистрации самолет уже посетил Москву и вернулся в Грозный.
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