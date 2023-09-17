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Кадыров прокомментировал заявления о своем тяжелом состоянии

17 сентября, 2023 воскресенье
13:52
Война с Россией

В воскресенье, 17 сентября, Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором отреагировал на предварительные заявления о своем тяжелом состоянии

Видео он опубликовал в своем телеграмм-канале.

В ролике Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео, опубликованное Кадыровым.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести в порядок мысли. Дождь прекрасно бодрит", - пишет он.

  • 15 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил , что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни, что привело к тяжелому состоянию.

Видео
Мир
Россия
Чечня
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