Кадыров прокомментировал заявления о своем тяжелом состоянии
В воскресенье, 17 сентября, Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором отреагировал на предварительные заявления о своем тяжелом состоянии
Видео он опубликовал в своем телеграмм-канале.
В ролике Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео, опубликованное Кадыровым.
"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести в порядок мысли. Дождь прекрасно бодрит", - пишет он.
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15 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил , что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни, что привело к тяжелому состоянию.
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