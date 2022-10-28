Об этом он написал в телеграмме.

"Многие знают, что в начале текущей недели артобстрел получил один из чеченских подразделений. Это произошло на Херсонщине. Все спасательные работы на месте завершены и есть окончательный список погибших и пострадавших. Погибли 23 бойца и 58 ранены. Из них четверо получили тяжелые травмы" , – отметил Кадыров.

Чтобы успокоить себя и свое окружение, он сразу же сообщил, что "в тот же день, как акт возмездия, наши бойцы провели вылазку, во время которой прямо в ад было отправлено около 70 бандеровцев".

И сразу же призвал чеченцев идти в военные лагеря и пополнять ряды боевиков, которые пойдут умирать в Украине.

Напомним, в начале недели депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил , что 25 октября ВСУ удалось выявить и уничтожить более 40 кадыровцев.

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