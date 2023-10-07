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Кадыров присвоил звание героя Чечни 15-летнему сыну Адаму, избившему заключенного в СИЗО

7 октября, 2023 суббота
01:24
Мир

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров присвоил звание герой Чеченской республики 15-летнему сыну Адаму, избившему в СИЗО задержанного, который сжег Коран

Об этом сам Кадыров сообщил в телеграмме.

Он отметил, что "ряд представителей нашей команды отмечен званием героя Чеченской республики".

Среди них его 15-летний сын Адам и еще один родственник, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Больше об этом написал в телеграммах соратник Кадырова, депутат госдумы РФ Адам Делимханов:

"Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника... Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской республики – Герой Чеченской республики".

Делимханов назвал Адама Кадырова "примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека", а также отметил его успехи в смешанных единоборствах и стрельбе.

Как сообщает "Радио Свобода", "герой Чеченской республики" - самая высокая награда Чечни. Указы о ее присуждении подписывает глава республики. Таким образом, Рамзан Кадыров сам наградил несовершеннолетнего сына геройским званием. Первым носителем титула "герой Чечни" стал сам Рамзан Кадыров, подписав указ о награждении самого себя.

  • Напомним, Адам Кадыров "отличился" тем, что избил в СИЗО россиянина, который сжег Коран.
  • Хас-Магомеда Кадырова называли одним из вероятных преемников Кадырова в случае его смерти. Как и Адама Делимханова.
  • 3 октября глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил кандидатуру своей 24-летней дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя главы правительства Чечни. Сейчас она занимает должность министерки культуры. Ранее президент России Владимир Путин наградил ее медалью "за многолетнюю творческую деятельность" за "заслуги в развитии отечественной культуры".
Россия
Чечня
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