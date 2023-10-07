Кадыров присвоил звание героя Чечни 15-летнему сыну Адаму, избившему заключенного в СИЗО

Об этом сам Кадыров сообщил в телеграмме.

Он отметил, что "ряд представителей нашей команды отмечен званием героя Чеченской республики".

Среди них его 15-летний сын Адам и еще один родственник, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Больше об этом написал в телеграммах соратник Кадырова, депутат госдумы РФ Адам Делимханов:

"Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника... Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской республики – Герой Чеченской республики".

Делимханов назвал Адама Кадырова "примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека", а также отметил его успехи в смешанных единоборствах и стрельбе.

Как сообщает "Радио Свобода", "герой Чеченской республики" - самая высокая награда Чечни. Указы о ее присуждении подписывает глава республики. Таким образом, Рамзан Кадыров сам наградил несовершеннолетнего сына геройским званием. Первым носителем титула "герой Чечни" стал сам Рамзан Кадыров, подписав указ о награждении самого себя.