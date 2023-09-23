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Кадыров превратился в овощ, - сын экс-президента Республики Ичкерия Масхадов

23 сентября, 2023 суббота
19:57
Война с Россией

Анзор Масхадов, чеченский общественный и политический деятель, сын экс-президента Республики Ичкерия Аслана Масхадова подчеркнул, что ни один чеченец не поддерживает Кадырова

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Чеченская республика Ичкерия оккупирована. Никогда в Грозном не решалось, кто будет следующим предателем чеченского народа. Это всегда решалось в Кремле. Во время Первой русско-чеченской войны в Кремле принимали решения, кто будет их марионеткой. Тогда это был Доку Завгаев. Во Вторую российско-чеченскую войну также в Кремле было решено поставить старшего Кадырова, которого они сами и убили, а вместо него поставили сегодняшнего Кадырова", - напомнил Масхадов.

Чеченский общественный и политический деятель также добавил, что ни один чеченец не поддерживает Кадырова.

"Для чеченцев Кадыров никто. Ни один чеченец не поддерживает его. Люди, выезжающие из оккупированной Ичкерии, пытаясь избежать мобилизации, рассказывают, что там происходит. Они считают Кадырова овощем, потому что этот предатель чеченского народа действительно превратился в овощ", - подчеркнул Масхадов.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии, но подтверждения его смерти у украинской разведки нет

Слухи о смерти Кадырова: что известно

Представитель ГУР Андрей Юсов 15 сентября заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни. По его словам, Кадыров находится в тяжелом состоянии.

Эти данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников. В то же время отмечалось, что речь идет не о ранении.

Впоследствии, 17 сентября, в телеграмм-канале Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни реагирует на предварительные заявления о своем тяжелом состоянии.

В видеоролике Кадыров ходит под дождем и советует всем "кто не может отличить правду от лжи", сделать так же. С начала распространения информации о болезнях главы Чечни это первое личное видео Кадырова.

В то же время СМИ сообщали, что самолет председателя Чечни уже третьи сутки находится в Москве. Отмечалось, что бизнес-джет с номером RA-73417 вылетел из Грозного в направлении Москвы 15 сентября и перестал передавать сигнал в небе над Волгоградом, а услуги отслеживания полетов его приземления не фиксировали.

Также сообщалось, что самолет главы Чечни летал в Москву в сентябре еще дважды – 6 и 9 числа.

Кроме этого, близкий к российским силовым структурам ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщал, что большинство автомобилей, которые сейчас находятся на территории Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, связаны с Чечней.

Источник "ВЧК-ОГПУ" узнал в пассажире человека очень похожего на полномочного представителя Рамзана Кадырова Саида Бекбарзова. Также в другом автомобиле источники узнали человека, который очень похож на племянника Рамзана Кадырова Идриса Черхигова.

18 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о возможной болезни Кадырова.

В то же время, РосСМИ уже начали распространять информацию о возможных преемниках Кадырова.

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