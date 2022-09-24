Кадыров предложил отправить на войну силовиков вместо резервистов
Глава Чечни Рамзан Кадырова заявил, что вместо резервистов на войну против Украины следует отправить работников российских силовых структур
Об этом Кадыров написал в telegram.
По его словам, даже без резервистов в России большой штат сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций, службы судебных приставов, ФСБ, службы охраны, службу внешней разведки, таможенной службы, прокуратуры и следственного комитета.
"Вместе с силовыми и военными ведомствами – это примерно 5 млн человек, регулярно сдающих спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится.
Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений", - написал Кадыров.
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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
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23 сентября Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне не будут выполнять указ о мобилизации на войну с Украиной.
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