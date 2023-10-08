Кадыров предложил отменить президентские выборы в РФ или провести их с одним кандидатом
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свой сценарий президентских выборов в России: по его мнению, их должны отменить до окончания так называемой СВО или провести их с одним кандидатом – Владимиром Путиным
Об этом пишет Reuters , ссылаясь на слова Кадырова, выступившего на митинге в центре чеченской столицы в честь дня рождения российского президента Владимира Путина.
"Я предлагаю сейчас, пока продолжается "специальная военная операция", единогласно принять решение о том, что у нас будет один кандидат на выборах – Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что больше нет никого, кто мог бы защитить нашу страну сегодня ", – заявил Кадыров.
Отметим, что президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года, согласно избирательному законодательству РФ. Совет федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.
- В январе сообщалось, что Кремль приступил к подготовке к выборам 2024 года при участии Путина.
- Позже стало известно, что в Кремле определились с кандидатами, конкурирующими с Путиным на президентских выборах. Основной критерий – возраст не моложе 50 лет.
- Аналитики американского Института изучения войны считают , что президент РФ Владимир Путин планирует объявить свою президентскую кампанию в ноябре 2023 года, минимально упоминая о войне в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.1
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное