Кадыров предложил отменить президентские выборы в РФ или провести их с одним кандидатом

Об этом пишет Reuters , ссылаясь на слова Кадырова, выступившего на митинге в центре чеченской столицы в честь дня рождения российского президента Владимира Путина.

"Я предлагаю сейчас, пока продолжается "специальная военная операция", единогласно принять решение о том, что у нас будет один кандидат на выборах – Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что больше нет никого, кто мог бы защитить нашу страну сегодня ", – заявил Кадыров.

Отметим, что президентские выборы в России должны пройти 17 марта 2024 года, согласно избирательному законодательству РФ. Совет федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.