Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Кадыров пожаловался, что Папа Римский "стал жертвой пропаганды" по поводу жестокости российских оккупантов

Кадыров пожаловался, что Папа Римский "стал жертвой пропаганды" по поводу жестокости российских оккупантов

30 ноября, 2022 среда
00:57
Мир Рамзан Кадыров

Террорист Рамзан Кадыров жалуется, что Папа Римский Франциск стал жертвой пропаганды, потому и сказал о "жестокости" бурят и чеченцев

Об этом Кадыров написал в своем телеграмм-канале.

"Как можно определить на поле боя или веселый, мрачный, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов? Ответить на это глава Ватикана, конечно, не сможет. Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ", – пишет террорист Рамзан Кадыров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
война с Россией
Читайте также:
Автор Антин Борковский
27 ноября, 2022 воскресенье
Если Россия будет продолжать ракетные удары, то в Украине наступит гуманитарный кризис – эксперт Гендельман
Кулеба
29 ноября, 2022 вторник
Венгрия блокирует участие Кулебы в заседании Комиссии Украина – НАТО, но о внезапном изменении формата речь не идет, - МИД Украины
29 ноября, 2022 вторник
Apple и Google могут заблокировать Twitter. В ответ Маск обещает создать свой смартфон
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.7
    Покупка 39.7
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
30 ноября
01:15
Россия направила по Сумщине 150 мин и снарядов. Повреждена критическая инфраструктура, зерносклады и автомобили
00:42
"Шахтер" купил грузинского футболиста за 1 млн евро
00:21
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 29 ноября
00:11
"Наступают на Востоке, что-то планируют на Юге": Зеленский заверил, что еще в этом году Россия потеряет 100 тыс. военных
00:09
Финляндия предлагает обучать украинских военных
2022, вторник
29 ноября
23:54
"Делаем все, чтобы создать трибунал": Зеленский отметил необходимость наказать РФ за преступления с 2014 года
23:32
Обновлено
ЧМ-2022: Результаты всех матчей 29 ноября, турнирные таблицы
23:25
В Правдином в Херсонской области россияне убивали гражданских и неделями запрещали хоронить тела, - The New York Times
23:21
США обыграли Иран и сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022
23:18
Министр юстиции Германии признал, что Северный поток-2 стал "вкладом Берлина в развязывание войны в Украине"
23:12
Англия разгромила Уэльс и вышла в плей-офф ЧМ-2022
23:02
ЧВК Вагнера
Белый дом может объявить ППК "Вагнера" террористической организацией, - СМИ
22:37
Российские военнопленные в Украине
Украинцы лучше относятся к заключенным, чем командование армии РФ к своим солдатам, - мать пленного россиянина
22:08
Евгений Пригожин
Пригожин вербует в Африке наемников на войну в Украине, - СМИ
22:02
Правительству Британии направили петицию с просьбой помочь с жильем для беженцев из Украины
21:48
Аналитика
Сергей Згурец
Для врага пробиться к окраинам Бахмута – это единственный шанс раздуть тактический успех, потому что на всех других направлениях у него системные стратегические поражения. Колонка Сергея Згурца
21:34
Латвия на саммите НАТО предложила разрешить Украине бить по военным объектам на территории РФ
21:22
Министр инфраструктуры Кубраков станет новым вице-премьером, - нардеп Железняк
21:17
Передача Patriot рассматривается: в Пентагоне прокомментировали варианты усиления ПВО Украины
21:06
Германия выделила для Украины 350 генераторов и 56 млн евро на ремонт объектов энергетики
20:46
Никопольщину после обеда обстреляли оккупанты: пострадал человек, повреждены газопровод и дома
20:34
РФ впервые не попала в руководящий состав Конвенции о запрете химического оружия
20:32
На фото Елена Зеленская
За преступления РФ нужно наказать "коллективного Путина", - Зеленская
20:28
Жители полуразрушенного иранским дроном дома в центре Киева не хотят переезжать в предложенные властями помещения
20:14
Из украинских портов вышли еще три судна с 61 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы
20:05
OPINION
Остановите Папу, потому что он перекроит Священное писание
19:56
Эксклюзив
Азовсталь режут на металлолом, а меткомбинат обустраивают под военные базы, - Андрющенко
19:51
Члены Альянса помогут Украине восстановить энергетическую инфраструктуру и оградить население от ракетных атак, - заявление глав МИД стран НАТО
19:33
Украина получит 100 млн евро от Французского агентства развития
19:28
Правительство приняло решение о ввозе Starlink в Украину без пошлины и НДС
19:13
С декабря начнут оформление документов для подтверждения статуса участника боевых действий
19:07
На фото украинский флаг, нарисованный на улице в Латвии
В Твери отменили съемки фильма о войне из-за техники с украинскими флагами
18:53
"Военные преступления не должны оставаться безнаказанными": министры юстиции стран G7 приняли "Берлинскую декларацию" о помощи Украине
18:51
Штайнмайер призвал Германию оказать дополнительную помощь Украине, учитывая приближение холодов
18:45
В течение суток оккупанты нанесли по территории Украины 26 авиаударов и совершили 10 обстрелов из РСЗО: ситуация на основных направлениях
18:40
Россия обвинила США в срыве переговоров по контролю над ядерным оружием
18:37
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Убрать угрозу РФ с Черного моря можно единственным способом – вооружить Украину, которая сама устранит эту опасность, - дипломат Огрызко
18:36
Италия планирует национализировать ключевой НПЗ страны, вовлеченный в схему обхода санкций на нефть из РФ
18:33
ВСУ подтвердили ликвидацию 470 оккупантов и 50 единиц вражеской техники в Луганской и Запорожской области
18:27
США объявили о выделении $53 млн в поддержку украинской энергосистемы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV