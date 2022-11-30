Кадыров пожаловался, что Папа Римский "стал жертвой пропаганды" по поводу жестокости российских оккупантов

Об этом Кадыров написал в своем телеграмм-канале.

"Как можно определить на поле боя или веселый, мрачный, сентиментальный или жестокий противник? И как определить на глаз в сводном отряде национальность российского военнослужащего, если в нашей стране проживает более 190 народов? Ответить на это глава Ватикана, конечно, не сможет. Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ", – пишет террорист Рамзан Кадыров.

18 ноября Папа Франциск подтвердил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец войне России против Украины.

28 ноября Папа Римский отверг обвинения в том, что он избегает прямой критики российского диктатора Владимира Путина и РФ за агрессию против Украины.

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