Кадыров повысит свою 24-летнюю дочь до вице-премьера Чечни

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"В ходе совещания Муслим Магомедович Хучиев (председатель правительства Чечни, - ред.) внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую должность министра культуры ЧР, на должность заместителя главы правительства ЧР по социальному блоку", - заявил Кадыров и добавил, что поддержал предложение.

Глава региона считает, что его дочь "внесла большой вклад в улучшение деятельности" министерства культуры республики и получила опыт работы.

Также отмечается, что возглавить минкульт Чечни после отставки Айшат Кадыровой у бывшего вице-премьера Чечни Муса Дадаева. По словам Кадырова, он зарекомендовал себя как "выдающийся профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении".