Кадыров повысит свою 24-летнюю дочь до вице-премьера Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил кандидатуру своей 24-летней дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя главы правительства Чечни. Сейчас она занимает должность министерши культуры
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"В ходе совещания Муслим Магомедович Хучиев (председатель правительства Чечни, - ред.) внес предложение назначить Айшат Кадырову, занимавшую должность министра культуры ЧР, на должность заместителя главы правительства ЧР по социальному блоку", - заявил Кадыров и добавил, что поддержал предложение.
Глава региона считает, что его дочь "внесла большой вклад в улучшение деятельности" министерства культуры республики и получила опыт работы.
Также отмечается, что возглавить минкульт Чечни после отставки Айшат Кадыровой у бывшего вице-премьера Чечни Муса Дадаева. По словам Кадырова, он зарекомендовал себя как "выдающийся профессионал, который сумеет продолжить работу ведомства в положительном направлении".
- Накануне президент России Владимир Путин наградил 24-летнюю дочь Кадырова медалью "за многолетнюю творческую деятельность" за "заслуги в развитии отечественной культуры".
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