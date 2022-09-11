Об этом Кадыров сказал в обращении в telegram.

Таким образом он отреагировал на сообщение минобороны России о якобы организованном отводе войск из Балаклеи и Изюма в Харьковской области.

"Я не стратег, как в министерстве обороны. Но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы. Когда ты говоришь правду в лицо, это может не нравиться. Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение "специальной военной операции", я буду вынужден выйти на руководство страны, минобороны, чтобы разъяснить им ситуацию "на земле". Она очень интересная, офигенная, я бы сказал", - заявил Кадыров.

10 сентября минобороны РФ назвало бегство из Изюма и Балаклеи "сворачиванием" и "переброской".

11 сентября в Институте изучения войны заявили, что утверждения министерства обороны РФ об организованном отводе российских военных с Харьковщины на Донетчину не соответствуют действительности .

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