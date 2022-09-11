Кадыров пообещал "выйти на руководство РФ", если минобороны не сделает выводов из ошибок в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что будет вынужден обращаться в Кремль, если минобороны РФ не сделает выводов из ошибок, допущенных в войне с Украиной
Об этом Кадыров сказал в обращении в telegram.
Таким образом он отреагировал на сообщение минобороны России о якобы организованном отводе войск из Балаклеи и Изюма в Харьковской области.
"Я не стратег, как в министерстве обороны. Но были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы. Когда ты говоришь правду в лицо, это может не нравиться. Если сегодня-завтра не будут внесены изменения в проведение "специальной военной операции", я буду вынужден выйти на руководство страны, минобороны, чтобы разъяснить им ситуацию "на земле". Она очень интересная, офигенная, я бы сказал", - заявил Кадыров.
- 10 сентября минобороны РФ назвало бегство из Изюма и Балаклеи "сворачиванием" и "переброской".
- 11 сентября в Институте изучения войны заявили, что утверждения министерства обороны РФ об организованном отводе российских военных с Харьковщины на Донетчину не соответствуют действительности .
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