Кадыров пообещал отправить своих несовершеннолетних сыновей на передовую в Украину
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья поедут воевать против Украины
Об этом Кадыров написал в telegram.
Он пообещал, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам в скором времени будут участвовать в войне против Украины и "будут находиться на самых сложных участках столкновения".
"Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить. И я не шучу. Пора показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Вскоре они отправятся на передовую и будут на самых сложных участках столкновения", - написал Кадыров.
Он добавил, что его сыновья, которым сейчас 14,15 и 16 лет, с детства проходят военное обучение.
- 1 октября Рамзан Кадыров обвинил в поражении России в Лимане Донецкой области командующего центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина.
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