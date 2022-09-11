Об этом пишет ТАСС в телеграмме.

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в строевом смотре военных подразделений и техники.

В Чечне сформировали три батальона по 560 военным и спецполку из 1,5 тыс. россиян. В общей сложности для войны против Украины научили 3180 военных.

"Мы сегодня готовы выехать и выполнить приказ, как выполняли до этого наши ребята в Мариуполе, Попасной, Северодонецке, Лисичанске. Мы освобождаем эти города. Мы освободили их со всеми другими подразделениями. "Луганскую республику"... Я уверен, что мы охотно выполним любые поставленные задачи", - заявил Рамзан Кадыров.

14 июля Институт изучения войны сообщил, что РФ приказала создать "добровольческие батальоны" для участия в войне с Украиной вместо объявления частичной или полной мобилизации в стране.

15 июля чеченское общественно-политическое движение 1ADAT заявило, что в Чечне имамы вербуют прихожан в батальоны "Ахмат" для войны против Украины прямо во время пятничной проповеди.

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