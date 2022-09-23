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Главная война с Россией Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне, потому что "перевыполнил план на 254%"

Кадыров отказался проводить мобилизацию в Чечне, потому что "перевыполнил план на 254%"

23 сентября, 2022 пятница
01:11
война с Россией Рамзан Кадыров

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в его республике не будут выполнять указ Путина о мобилизации на войну с Украиной

Об этом сообщает проект Радио Свобода " Кавказ.Реалии ".

В эфире вечернего выпуска новости на "Грозный" Рамзан Кадыров выступил с заявлением, что Чечня уже "перевыполнила мобилизационный план" на войну с Украиной.

По словам Кадырова, от Чечни на войну в Украину уже отправились 20 тыс. человек, а регион перевыполнил "спущенный план" на 254%. Потому в республике не собираются выполнять приказ Путина о мобилизации.

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Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
мобилизация
Чечня
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