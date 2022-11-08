Об этом в эфире Эспрессо заявил сын бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор Масхадов.

"Кадыров свои боеспособные части, которые тренировали в лагерях, держит при себе. В боях за Бучу, Гостомель, Мариуполь использовали обычную пехоту, которая была, в основном, заградотрядами. И там огромные жертвы. Кадыров держит основную часть бойцов при себе ради своей личной безопасности", - рассказал Масхадов.

По его мнению, мобилизация в Чечне продолжится.

"Он будет под давлением мобилизации посылать молодежь, которые действительно не знают, за что идут - "пушечное мясо". Могилизация будет продолжена - будет еще хуже, потому что они хотят любой ценой достичь победы в Украине", - отметил он.

Масхадов считает, что Россия никогда не победит Украину.

"Недавно эта марионетка Путина Кадыров заявил, что нужно собрать 300-400 тыс. чеченцев. В глазах народа – это унизительно. Как может нормальный патриот своего народа стать рядом с убийцами этого народа. Эти люди являются предателями своего народа. Я уверен, что скоро ему придется ответить за свои слова и за все остальное", - подытожил он.