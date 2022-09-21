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Главная война с Россией Кадыров обратился к "бандеровцам" и заявил о новой тактике войны в Украине

Кадыров обратился к "бандеровцам" и заявил о новой тактике войны в Украине

21 сентября, 2022 среда
00:36
война с Россией

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские оккупанты переходят на новую тактику войне против Украины

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

"Противник уже скоро столкнется с самыми тяжелыми для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими проделками", - угрожает Кадыров.

Лидер Чечни отдельно обратился к "бандеровцам".

"Бандеровцы, у вас осталось короткое время для отдыха, дальше будет очень и очень плохо", - цитируют Рамзана Кадырова пропагандисты.

  • 15 сентября в Чечне подготовили три батальона по 560 наемников и спецполк на 1,5 тыс. человек для войны против Украины.
  • Напомним, санкции против Кадырова и его семьи ввели 15 сентября.

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