Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

"Противник уже скоро столкнется с самыми тяжелыми для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими проделками", - угрожает Кадыров.

Лидер Чечни отдельно обратился к "бандеровцам".

"Бандеровцы, у вас осталось короткое время для отдыха, дальше будет очень и очень плохо", - цитируют Рамзана Кадырова пропагандисты.