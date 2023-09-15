Кадыров находится в тяжелом состоянии, - СМИ
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни
Об этом Юсов сообщил в комментарии OBOZREVATEL и "24 каналу".
"Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадырова находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были - обострились и привели к такому тяжелому состоянию", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.
По словам Юсова, данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников. Отмечается, что речь идет не о ранениях.
"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", – сказал представитель разведки.
- 4 сентября Владимир Путин наградил 24-летнюю дочь Кадырова, Айшат, медалью " за многолетнюю творческую деятельность " за ее "заслуги в развитии отечественной культуры".
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