Кадыров может возглавить Росгвардию, - росСМИ
Сделанное сегодня, 3 сентября 2022 года, подконтрольным Кремлю руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым заявление о готовности уйти в "бессрочный отпуск" свидетельствует не о его уходе от политики, а о предстоящем назначении на еще более высокий пост в иерархии политического режима Владимира Путина.
Об этом сообщают сразу несколько российских медиа.
"Действительно, обсуждается переход Кадырова на руководящую должность в Росгвардию - с прицелом на то, что в дальнейшем он заменит в должности главу ведомства Виктора Золотова", - информирует "Верстка" со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ и верхней палате российского парламента. Федерации.
При этом Чечню вместо Кадырова возглавит его ближайший ставленник, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Его Кадыров называет своим "братом".
Делимханов, следует отметить, непосредственно причастен к вооруженному вторжению 24 февраля в Украину. Он отвечал за бои в Мариуполе.
О том, что Кадыров может занять "руководящую должность" в Росгвардии, передает и "Медуза".
Назначение Кадырова в Росгвардию в Кремле, по данным оппозиционного российского медиа "Можем объяснить", будет объяснено следующим образом:
"Якобы после референдумов в "ДНР", "ЛНР" и в других захваченных (украинских - обл.) областях начнется новый этап спецоперации, причем на сей раз Россия может официально вступить в войну для защиты своих "новых территорий".
- В свою очередь, Золотова, бывшего начальника службы охраны президента РФ, Путин видит следующим российским министром обороны. Такое мнение еще в среду, 31 августа 2022 г., высказал российский оппозиционер и публицист, гражданин Украины Александр Невзоров.
- Нынешнего главу МО России Сергея Шойгу и начальника генштаба войск страны-агрессора Валерия Герасимова, как уже неоднократно сообщали политологи, Путин собирается сделать ответственными за провал "первой фазы специальной военной операции" против Украины.
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