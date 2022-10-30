Об этом сообщает Институт исследования войны.

Американские аналитики обращают внимание, что командующего группировкой российских войск "Центр" в Украине Александра Лапина, вероятно, отстранили от должности.

Сообщения об его увольнении, правдивые или ложные, в любом случае указывают на то, что фракция сторонников войны завоевывает господствующее положение в информационном пространстве, что позволяет ей наносить ущерб имиджу высшего военного командования.

К этой фракции эксперты относят главу Чечни Рамзана Кадырова, сделавшего генерала Лапина главной мишенью для своей критики, а также владельца частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина. В частности, об отстранении Лапина сообщил телеканал "Грозный", а не только военные блогеры, значительная часть которых в этом конфликте оказалась на стороне генерала, а не Кадырова.

Некоторые российские военные блогеры утверждали, что Лапин ушел в отставку по собственной инициативе, другие писали, что его уволили. Блогер, которого ISW связывает с ЧВК Вагнера, заявил, что генерал потерял должность из-за неспособности организовать мобилизованных в своей зоне ответственности.

"Поток противоречивых сообщений о Лапине может свидетельствовать, что Кремль вовсю пытается контролировать информацию о высшем военном командовании. Однако публичные заявления Кадырова и Пригожина, вероятно, осложняют сокрытие и объяснение изменений в командовании", - подытожили в ISW.

1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил в поражении России в Лимане Донецкой области командующего центральным военным округом РФ генерал-полковника Александра Лапина.

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