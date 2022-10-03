Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 2 октября.

Эксперты отмечают, что федеральные каналы и подконтрольные Кремлю блоггеры были вынуждены давать Кадырову и Пригожину отпор.

Так, на фоне поражения россиян в Лимане Кадыров обвинил военное командование РФ в неспособности оперативно отреагировать на обострение ситуации. Он также сказал, что России необходимо захватить территорию четырех областей Украины всеми доступными средствами, включая ядерное оружие малой мощности.

В свою очередь Пригожин повторил критику Кадырова.

Аналитики отметили, что Запад сконцентрировался на ядерной угрозе, озвученной Кадыров, но эти заявления были важны по другой причине. Они разбили попытки Кремля смягчить последствия поражения.

Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали нарратив Кремля, который пытался смягчить удар поражения вокруг Лимана. До заявления Кадырова федеральные СМИ в основном выражали надежду на то, что новомобилизованные войска и развернутые подкрепления могут или удержать линию или провести контратаки в ближайшее время. Но ток-шоу на федеральных каналах немедленно подхватили заявления Кадырова – Пригожина, что побудило комментаторов в прямом эфире усилить критику высшего военного командования", – говорится в отчете.

Как отмечается, выступление экс-заместителя командующего Южного военного округа РФ Андрея Гурулева, начавшего обвинять высшее военное командование в поражении в Лимане, кремлевским пропагандистам пришлось сорвать.

А заявления Кадырова и Пригожина публично подрывают авторитет Путина, хотя это может быть сделано ненамеренно, добавляют эксперты.

"Путин, вероятно, ответственен за решение не только не усиливать Лиман, но и пытаться его удержать – факты, вероятно, известны по крайней мере нескольким людям из его ближайшего окружения. Таким образом, прямое нападение Кадырова на (генерал-полковника Александра) Лапина есть косвенным нападением на Путина, осознает это Кадыров или нет. Путин и его рупоры были крайне немногословны по поводу деятельности военных командующих или их замен, что делает заявление Кадырова и его эхо Пригожина особенно заметными", – пишет Институт.

Предполагается, что Путин, вероятно, осознает опасный путь, по которому начали идти Кадыров и Пригожин.

"Этому дали отпор подконтрольные Кремлю голоса и милблогеры... Федеральные телеканалы охарактеризовали заявления Кадырова против Лапина как "достаточно резкие", а милблогеры утверждали, что российское МО несет большую ответственность за поражение, говоря, что Лапин не командовал лиманским гарнизоном", - сказал он.

1 октября украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман в Донецкой области. Тогда же министерство обороны России заявило, что российские оккупанты отступили из города из-за угрозы окружения.

2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ждет начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана.

По состоянию на 2 октября ВСУ полностью зачистили Лиман от россиян.

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