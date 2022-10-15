Кадыров и Пригожин подыскали кандидатуру на замену Шойгу, - росСМИ
В Минобороны РФ может вернуться Алексей Дюмин – в Кремле обсуждают его назначение на руководящий пост, включая замену Шойгу
Об этом сообщает издание "Верстка".
Переход в военное ведомство героя России, генерал, возглавляющий Тульскую область, лоббирует группа политиков, рассказали "Верстцы" собеседники, близкие к руководству страны. По их словам, замена Шойгу на Дюмина возможна при еще большем ухудшении ситуации на фронтах.
Среди лоббистов этого назначения публичные критики Шойгу Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Кадыров называет Дюмина "старшим братом" и именно его хотел бы видеть во главе Минобороны. При этом чеченский лидер и сам хотел бы занять должность федерального уровня.
Присвоение Кадырову звания генерал-полковника вскоре после того, как он начал публично критиковать армейских начальников, показывает, что Кремль встал на его сторону в заочном споре с руководством Минобороны, говорят собеседники. По словам одного из них, "Шойгу нужно было щелкнуть по носу".
Издание "Можем объяснить" отмечает , что Дюмин принимал участие в войне с Украиной еще в 2014 году, за что получил звание Героя России. Но точная его миссия неизвестна — есть версия, что именно он эвакуировал президента беглого Януковича. В 2014 году его карьера пошла резко вверх, и вскоре он стал заместителем министра обороны. Затем перешел на должность губернатора стратегической в военном плане Тульской области.
Путин до сих пор доверяет бывшему руководителю своей охраны и доволен тем, как тульские заводы справляются с оборонным заказом, сообщают источники издания.
Следовательно, Дюмин может сначала вернуться на должность замминистра с прицелом на должность министра.
Российские эксперты рассматривают Дюмина как одного из наиболее вероятных кандидатов в преемника Путина.
- Напомним, Кадыров и Пригожин подвергли критике военное командование РФ после освобождения украинскими воинами Лимана в Донецкой области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.46
- Актуальное
- Важное