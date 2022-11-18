Кадыров - фигура, раздутая российской пропагандой, сам он никто, - сын экс-президента Ичкерии Масхадов
Сын экс-президента Ичкерии Анзор Масхадов подчеркнул, что мужество, которое Кадыров проявил за всю свою жизнь, это победа в Тикток
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Анзор Масхадов дал комментарий по поводу Кадырова и его позиции в Чеченской Республике.
"Мы уже 20 лет говорим, что это фигура, раздутая российской пропагандой. На самом деле человеком его назвать я не хочу, потому что сам он никто. Даже вы, украинцы, называете его правильным именем – тиктокер. Подчеркну, что мужество, которое он проявил за всю свою жизнь, это победа в Тикток (сервис для создания и просмотра коротких видео – ред.) и не больше", - отметил Масхадов.
- Ранее сын бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор Масхадов рассказал, что Кадыров основную армию держит при себе для безопасности
- Также Анзор Масхадов обвинил главу Чечни Рамзана Кадырова в том, что он манипулирует исламом и называет вооруженную агрессию РФ в Украине джихадом.
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