Белорусский политолог поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"После протестов в Беларуси 2020-го года Лукашенко превратился в марионетку Путина. Положение президента Беларуси более унижено, чем у Рамзана Кадырова, который позволяет себе скандалить. Поведение Кадырова более автономно. Несмотря на то, что Беларусь является независимым государством", – отметил Усов.

Политолог добавил, что Лукашенко является вассалом Путина, к которому президент России специально ездить вряд ли будет.

"Лукашенко воспринимается как вассал Путина, как человек, который психологически и политически зависим от президента РФ. Ехать к своему вассалу, который при первом звонке готов лететь в Москву, Сочи, или Дальний Восток, - значит придать Лукашенко определенную психологическую уверенность в себе, что он самостоятельный политик. Ведь встречаться Путин будет исключительно со статусными и независимыми людьми", - заметил Павел Усов.

21 июня министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин выразил мнение, что президент Беларуси Александр Лукашенко очень быстро потеряет свой пост , если пойдет войной против Украины, ведь белорусы не хотят воевать на стороне россиян.

25 июня стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко заявил, что все вопросы относительно Союзного государства согласованы.