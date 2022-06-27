Кадыров автономнее Лукашенко, хотя Беларусь и независимое государство, - политолог Павел Усов
Руководитель Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров является более автономным по сравнению с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, хотя Беларусь является независимым государством
Белорусский политолог поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"После протестов в Беларуси 2020-го года Лукашенко превратился в марионетку Путина. Положение президента Беларуси более унижено, чем у Рамзана Кадырова, который позволяет себе скандалить. Поведение Кадырова более автономно. Несмотря на то, что Беларусь является независимым государством", – отметил Усов.
Политолог добавил, что Лукашенко является вассалом Путина, к которому президент России специально ездить вряд ли будет.
"Лукашенко воспринимается как вассал Путина, как человек, который психологически и политически зависим от президента РФ. Ехать к своему вассалу, который при первом звонке готов лететь в Москву, Сочи, или Дальний Восток, - значит придать Лукашенко определенную психологическую уверенность в себе, что он самостоятельный политик. Ведь встречаться Путин будет исключительно со статусными и независимыми людьми", - заметил Павел Усов.
- 21 июня министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин выразил мнение, что президент Беларуси Александр Лукашенко очень быстро потеряет свой пост , если пойдет войной против Украины, ведь белорусы не хотят воевать на стороне россиян.
- 25 июня стало известно, что президент России Владимир Путин на встрече с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко заявил, что все вопросы относительно Союзного государства согласованы.
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