Кадры встречи Путина с Шойгу демонстрируют очень больного лидера, - Рашкин

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



Политический деятель подчеркнул, что было интересно посмотреть видео встречи Путина и Шойгу и заметить некоторые моменты.



"Если вы обратили внимание, то звук был очень плох, соответственно у Путина не было микрофона, ни на нем, ни где-то поблизости. С другой стороны, нам показывают все тело Путина, возможно, чтобы увидели, что у него нет паралича и он может контролировать все свои конечности", - отметил деятель.



По мнению Юрия Рашкина, это странные кадры и так лидера не показывают.



"Этот странный кадр, который продемонстрировал очень больного лидера и именно это меня беспокоит. Путин выглядит сейчас смертельно больным или же он блефует и все хорошо, или он готов покинуть этот мир. Тогда меня тревожит, на что он готов в такой ситуации", - подытожил Рашкин.

Напомним, 21 апреля Путин на встрече с Шойгу приказал не штурмовать промзону Азовстали, но заблокировать ее "так, чтобы муха не пролетела"