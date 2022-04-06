Кадры из путинской резиденции. Хакеры Anonymous проникли в систему видеонаблюдения Кремля. Видео
Anonymous показали первые кадры с российскими чиновниками
Хакеры Anonymous показали первые кадры из московского Кремля. Видео было опубликовано на странице организации в Twitter.
На кадрах можно увидеть кабинеты резиденции Путина, где проходят заседания.
"Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете остановить нас. Теперь мы внутри Кремля",– обещают в Anonymous.
- Напомним, с начала войны Anonymous сломали 2,5 тысячи сайтов в России и Белоруссии.
- Anonymous хакнули российское телевидение, слили в сеть 870 гигабайтов данных.
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