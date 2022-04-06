Хакеры Anonymous показали первые кадры из московского Кремля. Видео было опубликовано на странице организации в Twitter.



На кадрах можно увидеть кабинеты резиденции Путина, где проходят заседания.



"Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете остановить нас. Теперь мы внутри Кремля",– обещают в Anonymous.

Напомним, с начала войны Anonymous сломали 2,5 тысячи сайтов в России и Белоруссии.

Anonymous хакнули российское телевидение, слили в сеть 870 гигабайтов данных.