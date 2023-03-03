Центр нацсопротивления получил внутреннюю документацию 4-й гвардейской танковой дивизии РФ.

Сообщается, что дивизия участвовала в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения в Украину. Подразделения атаковали Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и потеряли две трети своей техники.

"Документы указывают на то, что первая танковая армия (в ее состав входит дивизия) имеет дефицит подготовленного боевого состава. Согласно результатам проверки, которую провел российский генштаб, в дивизии расцветает коррупция. Ведь кадровые и подготовленные военные отсиживались в тылу, выполняя не присущую им работу, а наводчики и стрелки выполняли работу по материально-техническому обеспечению, фактически разгружали продукты или обслуживали технику", – рассказывают в ведомстве.

В то же время в танковых экипажах находились неопытные военные. Есть и проблемы с техникой. Согласно докладу командования дивизии – большинство батальонов имеют недоукомплектование и предоставили списки неисправной техники:



Кроме этого в распоряжении есть списки командования личного состава дивизии:

Командир – полковник Евгений Журавлев;

Начштаба – подполковник Андрей Князев;

Заместитель командира – полковник Григорий Лазуткин;

Начальник по физической подготовке – подполковник Александр Рыжак;

Заместитель командира по военно-политической работе – майор Андрей Лукьяненко;

Заместитель командира по вооружению (начальник техчасти) – подполковник Александр Горунов;

Заместитель командира с тыла – полковник Роман Мальцев;

Заместитель Начштаба – подполковник Денис Тутаров.

Весь личный состав дивизии по ссылке .

"Каждый оккупант идентифицирован", - подчеркнули в ведомстве.