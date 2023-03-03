Кадровые военные РФ отсиживались в тылу, пока в танковых экипажах находились неопытные армейцы, - Центр нацсопротивления
Центр национального сопротивления сообщает, что кадровые и подготовленные военные отсиживались в тылу, пока в танковых экипажах находились неопытные воины
Центр нацсопротивления получил внутреннюю документацию 4-й гвардейской танковой дивизии РФ.
Сообщается, что дивизия участвовала в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения в Украину. Подразделения атаковали Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и потеряли две трети своей техники.
"Документы указывают на то, что первая танковая армия (в ее состав входит дивизия) имеет дефицит подготовленного боевого состава. Согласно результатам проверки, которую провел российский генштаб, в дивизии расцветает коррупция. Ведь кадровые и подготовленные военные отсиживались в тылу, выполняя не присущую им работу, а наводчики и стрелки выполняли работу по материально-техническому обеспечению, фактически разгружали продукты или обслуживали технику", – рассказывают в ведомстве.
В то же время в танковых экипажах находились неопытные военные. Есть и проблемы с техникой. Согласно докладу командования дивизии – большинство батальонов имеют недоукомплектование и предоставили списки неисправной техники:
Кроме этого в распоряжении есть списки командования личного состава дивизии:
Командир – полковник Евгений Журавлев;
Начштаба – подполковник Андрей Князев;
Заместитель командира – полковник Григорий Лазуткин;
Начальник по физической подготовке – подполковник Александр Рыжак;
Заместитель командира по военно-политической работе – майор Андрей Лукьяненко;
Заместитель командира по вооружению (начальник техчасти) – подполковник Александр Горунов;
Заместитель командира с тыла – полковник Роман Мальцев;
Заместитель Начштаба – подполковник Денис Тутаров.
Весь личный состав дивизии по ссылке .
"Каждый оккупант идентифицирован", - подчеркнули в ведомстве.
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