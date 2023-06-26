Кадровые перестановки в Укроборонпроме

Для начала обсудим назначение руководителя Укроборонпрома. Нужно понимать, что представляет собой концерн Укроборонпром. Этот концерн появился в Украине, когда президентом еще был Виктор Янукович. Укроборонпром стал крышей для всех украинских предприятий. Сегодня он объединяет 118 украинских предприятий. Часть этих предприятий после вторжения РФ в Украину страдала от постоянных ракетных ударов. Поэтому сейчас далеко не на всех предприятиях происходит изготовление военного и оборонного оружия . Контракты, выполняемые предприятиями, подписываются напрямую с Министерством обороны. Руководство Укроборонпрома не несет ответственности за выполнение этих контрактов. Содержание концерна Укроборонпром составляет более 450 млн грн. Президент Украины, если верить публикациям в СМИ, поставил перед новым руководителем концерна несколько важных задач. В частности, нарастить объемы номенклатуры вооружений , довести до конца реформу оборонной отрасли и очистить отрасль коррупции. Хочу напомнить, что такие задачи президент Зеленский ставил и двум предыдущим руководителям Укроборонпрома. Сейчас, как мы видим, эти результаты не достигнуты. Концерн Укроборонпром не корпоратизирован, а вопрос изготовления оружия находится на таком пределе, который не удовлетворяет Министерство обороны. Именно поэтому сейчас очень трудно спрогнозировать, что изменится с приходом нового руководителя Укроборонпрома. Поскольку задачи реформирования Укроборонпрома затрагивают интересы многих министерств и ведомств. В первую очередь в вопросе реформирования концерна ключевую роль должен играть Минстратегпром, который все время находился в тени этих процессов. Теперь же мы ожидаем, что изменения действительно произойдут и, возможно, концерн начнет производить больше вооружений, которые так необходимы на поле боя.

Ситуация на Купянском направлении

Младший сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки 92 бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич рассказал, что на направлении Сватово-Кременной Силы обороны полностью стабилизировали ситуацию . Противник и дальше пытается совершать штурмовые действия, однако безрезультатно. Движение врага полностью остановлено. Сейчас главной задачей сил обороны остается выявлять любое перемещение вражеской техники, живой силы и уничтожать их.



Карта боевых действий на Купянском направлении



Олесь Маляревич также сообщил, что процесс перебрасывания техники и живой силы противника на Купянское направление непрерывный. В частности, по словам Маляревича, как только противник считает, что преуспевает на определенном участке, то сразу пытается усилить эту часть фронта. Силы обороны при таких перемещениях противника очень удачно отрабатывают по россиянам. Маляревич подчеркнул, что все участки фронта на Купянском направлении, которые противник считал стратегически важным, не сработали для армии РФ. Он добавил, что благодаря профессиональной работе Сил обороны на Купянском направлении ни один метр территории не потерян.



Также Олесь Маляревич рассказал о работе своей роты. Главной задачей роты является уничтожение вражеской техники с помощью FVP дронов-камикадзе, дронов-бомбардировщиков, ночных бомбардировщиков и разведывательных беспилотников. Он подчеркнул, что рота имеет на вооружении весь спектр таких аппаратов. По мнению Маляревича, в этой войне победит тот, кто постоянно развивается и учится. Маляревич также сообщил, что его рота ударных дронов получает задание на каждый день: определены цели и порядок действий.

Украинское производство средств радиоэлектронной борьбы

Заместитель генерального директора компании "Пиранья Тех", производящей средства радиоэлектронной борьбы и радиоподавления широкого спектра действия, Юрий Момот рассказал, что его компания производила системы для охранных компаний и гражданских граждан. Однако с началом вторжения в РФ компания изменила свою стратегию. Сегодня более 80% разных систем компания производит для нужд Вооруженных сил Украины. В частности, системы окопных средств радиоэлектронной борьбы и противодроновые ружья. Он также сообщил, что компания производит и более мощные средства радиоэлектронной борьбы, которые сейчас проходят испытания.



Юрий Момот также подчеркнул, что государство создает разные платформы, на которых волонтеры, военнослужащие и производители могут обсуждать и создавать действительно качественный продукт. Он также отметил, что стоимость продукции его компании и других зависит от многих факторов, главный из них – элементы в системы радиоэлектронной борьбы.