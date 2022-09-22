Об этом он написал в своем телеграме.

"Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь... Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих", - розпачає Кадиров.

Далее он добавляет, что теперь российские оккупанты сочтут, что пленных брать не стоит, ведь власть их обменивает на "украинских условиях":

"Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно. Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в Азовсталь, выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод – не брать фашистов в плен".

Напомним, в среду, 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины. Также из плена освободили 10 иностранцев. Их обменяли на 55 российских военных и кума Путина, Виктора Медведчука.



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