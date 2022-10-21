Каховская дамба – новая античеловеческая цель кремлевского преступного режима.

В случае ее подрыва под угрозой затопления окажутся более 80 населенных пунктов.

К тому же Запорожская атомная станция (ЗАЭС) окажется под огромной угрозой, ведь именно из Каховской ГЭС берется вода для охлаждения крупнейшей в Европе и третьей в мире по мощности атомной станции.

И Кремль, не имеющий противодействия украинскому контрнаступлению, готов ради того, чтобы остановить ВСУ, взорвать дамбу и лишить Крым воды.

Тот Крым, о котором они столько лет всех говорили, что он их после преступного и циничного захвата.

С террористами не договариваются, их просто "мочат в сортирах", как в свое время уверял тот же Путин.

Новый судный день для современного мира.

И опять вопрос: сколько еще "бункерный дед", которому все еще удается сохранять пост явно оставшегося в каком-то воображаемом мире прошлого президента РФ, может угрожать будущему всего современного мира?

И когда все же элементарный инстинкт самосохранения, не говоря уже об элементарном уважении к себе и своим ценностям, заставит Запад понять — с террористами не договариваются, их просто "мочат в сортирах", как в свое время уверял тот же Путин, который из-за своей безнаказанности и тщетных попыток уничтожить Украину сам стал террористом номер один.

Вопрос только кто, когда, как все же решит ключевую проблему для мирового будущего.

Каддафи тоже считал себя бессмертным, а Путин не Каддафи

Я верю в то, что вопрос будет решен до нового года, и на "концерт к Кобзону отправится главный дирижер новой мировой войны".

Каддафи ведь тоже считал себя бессмертным, а Путин — не Каддафи.

Но и Каддафи не угрожал миру ядерным оружием и техногенными катастрофами.

А мир всегда побеждает тьму, ведь свет от Бога.

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Об авторе. Алексей Биловол, политический эксперт.

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