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Качинскому не удалось превратить Варшаву в Будапешт, - польский политик Чех

17 октября, 2023 вторник
12:34
Мир

Польский политик Мирослав Чех отметил, что антиукраинский крен в Польше не увенчался успехом

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В результате рекордной явки на выборах победила польская оппозиция. Более 74% поляков пришли на избирательные участки. Надо отметить чрезвычайную активность людей в возрасте 30-59 лет. Люди почувствовали, что ставка на этих выборах чрезвычайно высока. Речь идет о будущем Польши в ЕС, Когда-то Ярослав Качиньский сказал, что сделаем в Варшаве Будапешт, но ему не удалось этого сделать. Варшава остается Варшавой, как одна из столиц ЕС, член НАТО и всей объединенной демократической Европы. И это огромное достижение польского общества". , – подчеркнул Чех.

По словам польского политика, в Польше исчезнут антиукраинские настроения после выборов.

"Нужно отметить проигрыш пророссийской политической силы. Этот антиукраинский крен не увенчался успехом. Большинству польского общества антиукраинские настроения не понравились. Есть шанс, что после избирательной кампании эти антиукраинские нотки исчезнут. Вернутся времена, когда в Украине о Польше думали как о стратегическом партнере" , – подчеркнул Чех.

  • Согласно итогам опроса избирателей на выходе из участков 15 октября, на парламентских выборах в Польше проходной барьер для попадания в сейм преодолели пять партий и блоков.
  • Блок "Третий путь", занимающий третье место по предварительным результатам парламентских выборов в Польше, заявил , что исключает создание коалиции с руководящей партией "Право и справедливость"("ПиС").
  • По последним данным, явка на выборах составляет 74%, что является самым высоким показателем с момента падения коммунизма в стране.
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