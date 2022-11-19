Качиньский: инцидент в Пшеводуве трагичен, но война – трагедия куда большего масштаба
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что инцидент с падением ракеты трагичен, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба
Об этом сообщило издание RMF24 .
"Буквально три дня назад у нас было драматическое - казалось, очень драматическое, поскольку сначала считалось, что это была российская ракета, - событие в нашей стране. Упало что-то, что было описано как ракета, но ракета с боеголовкой", - сказал Ярослав Качиньский, подчеркнув, что продолжается расследование, поэтому он не хочет комментировать детали.
Но все указывает на то, что это была ракета, выпущенная в оборонных целях украинцами, и что, возможно, часть этой ракеты упала на территорию Польши, добавил он.
"Это просто инцидент, трагический инцидент, потому что погибли два человека. Мы имеем дело с трагедией, но эта война - трагедия несравнимо большего масштаба и эта война на наших границах", - сказал Качиньский.
- 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
- Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
- Позже в Польше заявили о готовности дать украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.
- 17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.
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