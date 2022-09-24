Об этом политик заявил сегодня, 24 сентября 2022 года, во время предвыборной поездки в город Олесница, передает портал Wirtualna Polska.

"Это война между Россией и Западом, который является сферой демократии и рыночной экономики. Это война, которая решит будущее на много лет вперед. Поэтому каждый, кто отказывается (от помощи Украине, – ред.), это тот, кто вредит, вредит и еще раз вредит", - сказал Качиньский.

При этом он раскритиковал Германию, которая, по его мнению, делает для Украины гораздо меньше, чем могла бы.

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"Германия имеет большие возможности, но она делает столько, сколько могла бы делать Ирландия, богатая, но маленькая. Она может делать больше и не делает. Она постоянно стремится к достижению невыгодного для Украины мира. Чтобы россияне не останавливались в своем походе, а Польша была следующей страной, которая попадет в поле зрения россиян", - сказал Качиньский.

"Наш долг - сделать все, чтобы Украина выиграла эту войну", - подчеркнул глава "Права и справедливости".

Напомним, Германия нашла еще одну причину, чтобы не поставлять Украине танки Leopard.

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