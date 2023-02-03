Об этом рассказал временный руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов в эфире Еспресо.

"Что касается подготовки этих ИПСО и фейков, в последнее время их качество все хуже и хуже, но количество все равно огромно, то есть целые кинопродакшны работают над тем, чтобы создать эти записи якобы с передовой с хорошо поставленным российским акцентом - военные, которые говорят, что "нам все надоело, мы идем домой". Это все быстро развеиваем", - подчеркнул он.

Также россияне нарезают старые видео из других городов, монтируют и выдают за свежие, показывая, будто в Украине бунтуют, раздают повестки. По словам Андрея Шаповалова, для опровержения таких фальсификаций нужно больше времени, но также эти фейки развеивают.

2 февраля Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал за сутки.

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