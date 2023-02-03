Качество российских ИПСО против Украины сильно ухудшилось, - временный руководитель Центра при СНБО
Качество российских фейков против Украины все хуже и хуже, но их количество остается большим
Об этом рассказал временный руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов в эфире Еспресо.
"Что касается подготовки этих ИПСО и фейков, в последнее время их качество все хуже и хуже, но количество все равно огромно, то есть целые кинопродакшны работают над тем, чтобы создать эти записи якобы с передовой с хорошо поставленным российским акцентом - военные, которые говорят, что "нам все надоело, мы идем домой". Это все быстро развеиваем", - подчеркнул он.
Также россияне нарезают старые видео из других городов, монтируют и выдают за свежие, показывая, будто в Украине бунтуют, раздают повестки. По словам Андрея Шаповалова, для опровержения таких фальсификаций нужно больше времени, но также эти фейки развеивают.
- 2 февраля Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал за сутки.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.68Продажа 43.66
- Актуальное
- Важное