Качество питьевой воды: методы проверки в домашних условиях и способы очистки

Качественная питьевая вода нужна организму каждый день, ведь является неотъемлемой частью жизни, выполняя различные функции. Она обеспечивает жизненно важные процессы, такие как терморегуляция, транспорт веществ в организме, участие в химических реакциях и поддержание структуры клеток. Вода является средой для транспортировки питательных веществ и кислорода, а также играет роль в выведении отходов и токсинов. Ее роль в смазке суставов и сохранении оптимальной температуры тела важна для обеспечения здоровья и функционирования организма. В целом, вода необходима для выживания и обеспечения общего благополучия человека.

Водозабор для домов и квартир осуществляется из рек и подземных пресных источников. Крупнейшими поставщиками питьевой воды все же являются реки и водохранилища, более 80% водоканалов именно оттуда забирают воду на нужды граждан. Качество питьевой воды в Украине под вопросом, ведь согласно данным еще за 2017 год большинство поверхностных вод характеризовались состоянием "умеренно загрязненные", - данные портала Слово и Дело. Военные действия и подрыв Каховской ГЭС только усиливают антропогенное влияние на природные источники воды.

Какие факторы ухудшают качество питьевой воды

Главными причинами загрязнения рек и других поверхностных вод является деятельность человека. Многие факторы могут ухудшать качество поверхностных вод, в частности загрязнение химическими веществами вследствие промышленной, сельскохозяйственной и городской деятельности, микробиологические загрязнения, высокое содержание металлов, токсины от водорослей, геологические факторы и влияние отработанных вод — все это может влиять на водные экосистемы и делать воду неблагоприятной. для потребления. Негативный вклад могут внести дожди, весенние паводки и таяние снега, которые несут загрязнение канализационными системами к рекам.

Чтобы обеспечить чистоту и безопасность воды, важно на глобальном уровне экологически управлять водными ресурсами, принимать меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воду и использовать эффективные системы очистки.

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Показатели по которым определяют качество воды

Прежде чем подать воду потребителям, она обычно проходит многоэтапную очистку на станциях очистки воды (СОВ) – специальный технический комплекс, предназначенный для обработки воды с целью удаления загрязнений и обеспечения соответствия воды установленным нормам качества.

Вода должна очищаться от механических, химических и биологических загрязнителей, а также проходить дезинфекцию и контроль качества. Однако в Украине во многих регионах водопроводные трубы старые и изношенные, так какая вода будет уже литься у вас из-под крана, точно сказать не может никто.

В основном используют следующие критерии для определения качества воды: бактериологический и химический состав, органолептические показатели. В домашних условиях можно самостоятельно провести определенные опыты, свидетельствующие о качестве воды, в частности органолептические свойства (запах, цвет, вкус, прозрачность). Проверить химический или бактериологический состав не получится без проведения специальных анализов с реагентами.

Цвет и прозрачность

Чистая вода должна быть прозрачной и бесцветной и не содержать осадка. Изменение цвета может свидетельствовать о наличии органических или неорганических загрязнений:

желтый или красный оттенок воде придают соединения железа (ржавчина) и некоторые органические вещества из почвы.

радужные пятна – свыдетельство того, что в воде присутствуют нефтепродукты или масла. Если оставить воду на 2-3 дня для отстаивания и появится такая маслянистая пленка, воду лучше не употреблять.

зеленый или синий цвет воды – вода насыщена такими химическими соединениями как – окись меди, кобальта, хрома и т.п., или чрезмерное цветение водорослей. В любом случае, такую воду употреблять нельзя, потому что это несет угрозу здоровью.

Конечно, этот список не полон и промышленные воды в отстойниках или воды в озерах, имеющих чрезмерное количество микроорганизмов могут приобретать разный оттенок. Если вам не нравится цвет воды, лучше ее не пить.

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Запах

Питьевая вода должна быть без запаха. Неестественный или имеющийся запах может свидетельствовать о химических загрязнениях. Так, аромат хлора в воде могут заметить горожане. После обеззараживания в воде может быть остаточный хлор в количестве, соответствующем санитарным нормам – 0,3 – 0,5 мг/л. Такие маленькие дозы человек на запах не должен чувствовать, если запах действительно резкий, стоит воздержаться от потребления такой воды.

Если в воде в избытке сероводород, то жидкость будет иметь специфический запах протухших продуктов, что может быть характерно для природных источников с близким расположением нефтяных месторождений.

Вкус

Если вы не уверены безопасно ли использовать воду, лучше остановитесь на визуальном исследовании.

Вкус воды должен быть приятным и без лишних привкусов. На этот критерий будет влиять показатель рН (кислотно-щелочной баланс). Если у вас есть лакмусовые бумажки, вы с легкостью сможете определить рН, просто кропнув водой на лакмус, подождите 1-2 минуты. Бумажка изменит цвет в соответствии с рН воды и вам останется лишь сравнить его с таблицей соответствия, обычно идущей в комплекте.

По вкусу "мягкая" вода нейтральна или слегка кисловата, ведь содержит мало солей. А "жесткая" вода имеет молочно-сладковатый, или даже горький привкус, из-за чрезмерного количества солей в своем составе.

Если вас беспокоит вопрос, где можно проверить качество питьевой воды, чтобы узнать более подробно о составе и соответствии установленным нормам, тогда стоит заказать анализ воды в государственных или частных лабораториях: при станциях водоочистки, службах санитарно-эпидемиологического надзора, экологических организациях и т.д. Такая опция возможна для владельцев многоквартирного дома или частных домов.

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Основные способы проверки качества воды в домашних условиях

Есть разные способы очистки воды в домашних условиях. Каждый метод имеет свои преимущества и ограничения, и выбор зависит от конкретных условий и потребностей.

Кипячение воды

Это наверняка один из самых простых способов, с помощью которого можно убить бактерии и микроорганизмы. Вода после закипания должна прокипеть в течение нескольких минут и затем ее можно использовать.

Минусом данного способа является то, что образуется большое количество растворенных солей, которые проявляются в виде накипи, а затем попадают в организм человека и могут вызвать проблемы с почками и с мочевыводящей системой. Кроме того, кипяченую воду также называют "мертвой", ведь во время этого процесса разрушается ее молекулярная структура.

Фильтрация

Использование фильтров, которые могут удалить взвешенные частицы, загрязнения и хлор. Есть много видов фильтров для дома, которые отличаются принципом действия, конструкцией и материалами изготовления:

Картриджные фильтры: Содержат картриджи с различными материалами, задерживающими загрязнение (с активированным углем, торфом и т.п.);

Осмотические системы Используют обратный осмотический процесс для удаления бактерий, вирусов, минералов и других загрязнений.

Ультрафильтрационные системы Используют мембраны с мелкими порами для удержания частиц загрязнения.

Использование ультрафиолетового излучения Некоторые устройства используют ультрафиолетовое излучение для убивания бактерий и вирусов в воде.

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Отстаивание воды

Метод очистки питьевой воды посредством отстаивания в основном основывается на естественных процессах выпадения в осадок взвешенных частиц. Воду переливают в емкость и оставляют неподвижно на 5-6 часов. В результате отсутствия движения, частицы загрязнений – песок, глина или другие твердые вещества, начинают оседать на дно или образуют плавающий слой. Рекомендуется потреблять только 2/3 отстаиваемой жидкости.

Обратите внимание, данный метод не эффективен для удаления растворенных веществ или микроорганизмов. Он обычно используется как один из этапов перед другими методами очистки воды.

Вымораживание воды

Использование замораживания воды – это метод очистки, при котором вода превращается в лед, в результате чего твердые частицы и загрязнения остаются в виде осадка, а чистая вода может быть отделена ото льда.

В отличие от кипяченой, замороженную воду называют "живой" или "структурированной" из-за того, что при этом процессе образуется кристаллическая структура льда. Часть людей считает воду, которая не была подвергнута обработке и хранилась в своем естественном состоянии, более полезной для потребления.