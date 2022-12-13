Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ оказались способными учениками, сейчас ребята изучают все типы оружия 3-4 поколения. Западная практика не предусматривала такой скорости освоения вооружения. Все время подчеркиваю, что ВСУ - это два диплома о высшем образовании у солдата, а российское войско - это две ходки в тюрьму. Своим паническим поведением Россия признала поражение в технологическом соревновании", - отметил Цыбулько.

По словам эксперта, Россия все время рекламировала свое оружие, что российское оружие лучше всего в мире.

"Но ВСУ успешно уничтожают российское оружие. Украина сейчас получает современное вооружение. В России уже понимают, что соотношение потерь 1 к 10 – это только начало, может быть 1 к 25. Качественного войска у россиян не осталось, и они мясом пытаются остановить технологическое наступление ВСУ", - подчеркнул Цыбулько.

13 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил усилия на наступательных действиях в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

С начала полномасштабной войны против Украины, россияне потеряли 95 260 человек погибшими, 2966 танков, 281 самолет и 264 вертолета

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