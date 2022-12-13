Качественной армии у россиян не осталось, и они мясом пытаются остановить технологическое наступление ВСУ, - политический эксперт Цыбулько
Политический эксперт Владимир Цыбулько считает, что Россия признала поражение в технологическом военном соревновании
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"ВСУ оказались способными учениками, сейчас ребята изучают все типы оружия 3-4 поколения. Западная практика не предусматривала такой скорости освоения вооружения. Все время подчеркиваю, что ВСУ - это два диплома о высшем образовании у солдата, а российское войско - это две ходки в тюрьму. Своим паническим поведением Россия признала поражение в технологическом соревновании", - отметил Цыбулько.
По словам эксперта, Россия все время рекламировала свое оружие, что российское оружие лучше всего в мире.
"Но ВСУ успешно уничтожают российское оружие. Украина сейчас получает современное вооружение. В России уже понимают, что соотношение потерь 1 к 10 – это только начало, может быть 1 к 25. Качественного войска у россиян не осталось, и они мясом пытаются остановить технологическое наступление ВСУ", - подчеркнул Цыбулько.
- 13 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредоточил усилия на наступательных действиях в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.
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