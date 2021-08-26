Кабул: взрывов было 2, в отеле, где базировались британцы, не менее 13 погибших, включая детей

Об этом рассказывает издание Daily Sabbagh и журналист Стив Голанд в Twitter.



Журналист Стив Голанд со ссылкой на представителя "Талибана" сообщает о 13 убитых во время теракта.



По его словам, при взрыве погибли малолетние дети.



Ранее сообщалось о как минимум 15 раненых.



Напомним, посол Франции в Афганистане предупредил в Twitter о возможности второго взрыва после теракта.



Daily Sabbagh сообщает со ссылкой на британские источники о двух последовательных взрывах в гостинице.

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