Кабул: взрывов было 2, в отеле, где базировались британцы, не менее 13 погибших, включая детей
Установлено, что 2 взрыва произошли в отеле "Барон", где базировались британцы, рядом с аэропортом Кабула
Об этом рассказывает издание Daily Sabbagh и журналист Стив Голанд в Twitter.
Журналист Стив Голанд со ссылкой на представителя "Талибана" сообщает о 13 убитых во время теракта.
По его словам, при взрыве погибли малолетние дети.
Ранее сообщалось о как минимум 15 раненых.
Напомним, посол Франции в Афганистане предупредил в Twitter о возможности второго взрыва после теракта.
Daily Sabbagh сообщает со ссылкой на британские источники о двух последовательных взрывах в гостинице.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.94
-
EUR
Покупка 31.26Продажа 31.66
- Актуальное
- Важное